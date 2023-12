Spaccio di droga vicino alla scuola. Sedicenne denunciato dall’Arma

ORVIETO Bloccato mentre spacciava sostanze stupefacenti vicino ad una scuola, denunciato un sedicenne. Dopo l’arresto operato due mesi fa di un minore accusato di aver venduto “fumo“ ad alcuni coetanei fuori da una scuola orvietana, i carabinieri hanno messo a segno un altro intervento analogo che ha portato alla segnalazione alla magistratura del ragazzo, che ha alle spalle già diversi precedenti di polizia. Dal sequestro amministrativo di piccole dosi di hashish operato a carico di alcuni studenti del comprensorio è iniziata un’attività d’indagine che, in breve tempo, ha consentito di individuare nel minore il pusher che li riforniva. Per lo studente è scattata così la denuncia alla Procura minorile di Perugia per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La sua attività illegale sarebbe andata avanti da diverso tempo. Da tempo ormai le forze dell’ordine effettuano controlli mirati antispaccio sia all’esterno che all’interno delle scuole. l caso del minorenne arrestato due mesi fa aveva discutere ed era stato ripreso con un post anche dal ministro degli Interni, Matteo Piantedosi, che si era congratulato con le forze dell’ordine.