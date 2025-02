Spaccio di cocaina davanti all’Ast. Due arresti dei carabinieri

TERNI Spaccio di droga davanti all’Ast. I carabinieri hanno arrestato due rumeni trentenni, incensurati. All’Arma erano giunte diverse segnalazioni sulla frequente presenza sospetta di un’auto cabrio, con a bordo una coppia, in un’area di parcheggio adiacente allo stabilimento. Lunedì la vettura è apparsa in prossimità dell’ingresso principale delle Acciaierie. I carabinieri hanno assistito in diretta alla cessione di una dose di cocaina a un uomo che si era avvicinato al veicolo. Carabinieri e agenti della polizia locale hanno quindi bloccato l’auto. I due sono stati trovati in possesso di cinque dosi di cocaina, dieci grammi di hashish e 450 euro ritenuti provento di spaccio. In casa della coppia sono stati sequestrati oltre 95 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e materiale utile al confezionamento delle dosi. Per i due il giudice, convalidando l’arresto, ha disposto l’obbligo di dimora a Terni. L’acquirente la dose, un 51enne, è stato invece segnalato in Prefettura come assuntore.