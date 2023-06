Spacciava nel bosco “armato“ di machete

FOLIGNO - Un boschetto, alla periferia di Foligno, trasformato in un market della droga. È quanto accertato dagli investigatori del commissariato di Foligno. Che, quando sono intervenuti, sono stati minacciati con un machete dall’uomo, un 25enne nordafricano, che in quel boschetto stava dormendo in un giaciglio di fortuna , brandendolo minacciosamente in direzione degli operatori. Nonostante i tentativi di riportarlo alla calma e l’invito a posare l’arma, l’uomo ha desistito solo quando gli agenti hanno utilizzato il taser. Perquisito, il 25enne è stato trovato in possesso di alcuni involucri con hashish, cocaina ed eroina, per un totale di 260 grammi; 1 coltello a serramanico, 1 bilancino di precisione, materiale per il confezionamento, due smartphone e circa 3mila euro in contanti, verosimilmente provento dello spaccio. Grazie ai cani antidroga, inoltre, è stato possibile rinvenire, un altro etto di hashish. Inoltre, gli agenti hanno recuperato un coltello, altri due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento dello stupefacente. Il giovane è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e denunciato per il possesso del machete.