Spacciavano droga nel Nord Italia, 29 arresti. Si rifornivano a Perugia e Pistoia

Pistoia, 6 settembre 2023 – L’operazione ha preso il via dalla Dda di Venezia ed è stata condotta questa mattina dai carabinieri della compagnia di Vicenza. Sono 22 i cittadini nigeriani raggiunti da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Nel corso di un blitz odierno, arrestati anche altri sette stranieri a cui sono stati trovati circola 700 grammi di eroina e cocaina. L'operazione si è sviluppata principalmente a Vicenza e si è estesa tra le città di Modena, Ferrara, Perugia, Milano e Pistoia, dove si erano trasferiti alcuni degli indagati.

L'organizzazione era composta da uomini e donne, tra i 20 e i 40 anni, che forniva eroina e cocaina soprattutto nella città berica ma anche in alcune città venete. Il capo è stato arrestato qualche tempo in un'operazione analoga ed è attualmente in carcere a Zurigo. Gli altri indagati erano già noti alle forze dell'ordine e più volte finiti in carcere, sempre per droga. Dei 22 destinatari degli ordini di custodia cautelare, che ha impegnato oltre 300 militari dell'Arma, otto sono già ospiti di vari penitenziari.

I militari sono riusciti a delineare ogni singola figura dell'organizzazione, che si approvvigionava della droga a Padova, Ferrara e Pistoia. trasportandola sempre con ovuli e vendendola ai singoli assuntori. L'organizzazione usava messaggi criptici - sms o whatsapp - sia per il tipo di droga che per la quantità. Il denaro ottenuto nella vendita dello spaccio veniva reinvestito per l'acquisto di altro stupefacente e per sostenere le spese legali di chi finiva in carcere, o per sostenere le famiglie degli indagati.