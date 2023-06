Spacciatore preso in Germania

È stato arrestato per traffico di sostanze stupefacenti un 52enne tunisino, ritenuto responsabile di spaccio di cocaina, eroina e hashish. L’uomo avrebbe gestito il mercato della zona di Porta Pesa a Perugia. Deve scontare una pena definitiva di tre anni di reclusione. Su indicazione dell’Interpol, l’uomo è stato intercettato dalla polizia tedesca, a Monaco di Baviera, su ordine della Procura generale di Perugia (nella foto il procuratore generale Sergio Sottani) che ne aveva disposto l’arresto. L’eroina sequestrata al magrebino, al momento del suo arresto, aveva un elevato principio attivo. Il che, sottolineano gli investigatori, avrebbe permesso all’uomo di mettere in commercio, dal dicembre del 2009 al febbraio del 2010, svariate dosi per un giro di affari ritenuto di rilievo. Il tunisino è stato condannato anche per contraffazione di documenti. L’uomo verrà estradato in Italia dove sconterà la pena.