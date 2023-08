Spacciatore a 17 anni, scatta la misura cautelare della "permanenza in casa"

Narni (Terni), 26 agosto 2023 – Per uno spacciatore di 17 anni scatta la “permanenza in casa”, sotto il controllo dei genitori. La misura cautelare decisa dal giudice del Tribunale dei minori è stata notificata al giovanissimo e alla sua famiglia dai carabinieri di Amelia. Lo scorso 11 agosto al Parco dei Pini di Narni Scalo i carabinieri avevano fermato per un normale controllo due ragazzini di Narni: un 16enne, trovato in possesso di 0,6 grammi di hashish e per questo segnalato in Prefettura come assuntore di droga, e il 17enne, che aveva otto grammi di hashish e 135 euro ritenuti provento di spaccio. Nella sua casa i carabinieri avevano scovato altri 78 grammi di hashish, un bilancino di precisione e il materiale per il confezionamento delle dosi. Il giovane era stato quindi denunciato al Tribunale dei minori. Il giudice minorile ha ora disposto nei suoi confronti la misura cautelare della 'permanenza in casa', "dove i genitori sono tenuti a vigilare sul comportamento del figlio, consentendo nel contempo – riferisce l'Arma – gli interventi di sostegno e controllo dei servizi della giustizia minorile”. Nel caso di allontanamento ingiustificato dall’abitazione, il giovane potrebbe essere trasferito in una comunità.