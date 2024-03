"Spacciare i risultati raggiunti per campagna elettorale? Fuori luogo"

PERUGIA – "Il fatto che l’opposizione, per un gioco delle parti esclusivamente politico, non plauda ai successi della Giunta Regionale è un fatto a cui, purtroppo, ormai siamo abituati. Ma che si vogliano addirittura spacciare per campagna elettorale gli importanti traguardi raggiunti nella programmazione dei fondi Fsc, appare sinceramente fuori luogo. Soprattutto quando le polemiche, del tutto strumentali, giungono da parte di chi ha amministrato ininterrottamente la Regione per un cinquantennio". E’ la replica della Giunta regionale a seguito della firma dell’accordo sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (Fsc) tra Governo e Regione. "Ci preme ricordare, a chi oggi ha memoria corta, che una parte significativa delle risorse della precedente programmazione FSC 2014-2020, pari ad Euro 45,82 milioni, fu utilizzata dal centrosinistra negli anni 2017 e 2018 per coprire debiti che non riusciva a pagare con i Fondi di bilancio, ovvero quelli accumulatisi nel sistema di trasporto regionale, anziché per la realizzazione di opere strategiche per crescita e sviluppo".