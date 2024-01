Spaccia nel parcheggio dell’Ast. Pusher arrestato dai carabinieri

Spacciava cocaina in un parcheggio nelle vicinanze dell’Acciaieria, di proprietà della stessa Ast: è stato arrestato dai carabinieri un 38enne di origini domenicane e nazionalità italiana, con precedenti specifici per reati di droga. In casa gli sono stati trovati 31mila euro ritenuti dagli investigatori provento dell’attività di spaccio. L’uomo, fermato dai militari del nucleo investigativo, è accusato di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio di droga.

Ai carabinieri erano arrivate alcune segnalazioni, anche dal personale di vigilanza dell’Ast, sulla frequente presenza, assolutamente sospetta, di un’auto con a bordo un uomo, in un’area di parcheggio adiacente allo stabilimento di viale Brin. Dopo giorni di osservazione da parte dei carabinieri, l’uomo è stato fermato dopo esser entrato nuovamente nell’area di sosta. Alla vista dei militari il 38enne ha cercato di disfarsi, gettandole sotto la vettura, di due dosi di cocaina, recuperate subito dopo dalle forze dell’ordine. E’ scattata quindi la perquisizione domiciliare che ha portato non solo a scovare nell’abitazione l’ingente somma di denaro, come detto ritenuta frutto di spaccio, ma anche 45 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e materiale utile al confezionamento delle dosi. Per l’uomo è così scattato l’arresto. Nell’ambito della ’direttissima’, il giudice ha disposto per il pusher gli arresti domiciliari.