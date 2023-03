Spaccate in serie, i carabinieri ritrovano l’auto-ariete

Cinque computer in uno zaino recuperato a Fontivegge, il fuoristrada, che i carabinieri della compagnia di Perugia ritengono sia “l’ariete“ utilizzato per i colpi in serie messi a segno nella notte tra lunedì e domenica, intercettato a poca distanza dal centro città con tre persone a bordo, le cui posizioni sono al vaglio degli inquirenti. Si stringe il cerchio intorno ai responsabili delle spaccate compiute tra corso Cavour e via dei Filosofi e che hanno riguardato una pasticceria, una pizzeria e due negozi di elettronica. I ladri hanno utilizzato l’auto, risultata rubata il giorno prima, per sfondare le vetrine delle attività commerciali, anche grazie alla ruota di scorta posta sul portellone posteriore. Un’altra auto rubata, il 6 marzo a Deruta, è stata individuata, invece, dalla polizia lungo la Flaminia all’altezza di Ponte San Giovanni. Alla vista della pattuglia due uomini si sono dati alla fuga a piedi, riuscendo a far perdere le loro tracce. In auto confezioni di tabacco, una consolle per videogiochi e indumenti, ritenuti il frutto di furti commessi nei giorni scorsi. La polizia ipotizza un collegamento tra l’episodio di Ponte San Giovanni e l’individuazione, il 9 febbraio, di un cunicolo, nei pressi del centro storico, dove è risultata stoccata diversa merce rubata, merce della stessa tipologia di quella rinvenuta nell’automobile recuperata. Proseguono le indagini per individuare i fuggitivi.