’Spaccate’ in farmacia Presi i due banditi

Sono accusati dei reati di furto e tentato furto i due presunti autori dei colpi con spaccata commessi tra il 4 e il 5 aprile scorso ai danni di alcune farmacie tra l’Altotevere umbro e quello toscano. I carabinieri della compagnia di Sansepolcro hanno identificato i componenti della banda che seminò il panico a Monterchi, Sansepolcro e Selci Lama. In quest’ultima farmacia, avevano sfondato una porta laterale con l’autovettura per poi entrare e rovistare in cassa (scappando con un bottino di poche decine di euro). I due hanno circa 30 anni, sono originari del Marocco, ma residenti in Italia da anni (a Milano e Torino), hanno precedenti penali per fatti analoghi. È stato soprattutto grazie all’acquisizione dei video delle telecamere di sicurezza presenti nelle zone colpite che i carabinieri sono riusciti a risalire al veicolo utilizzato: una Bmw bianca (che era stata presa a noleggio). Ricostruito anche il tragitto percorso dai due malviventi: da Milano si sarebbero diretti a sud mettendo a segno colpi sia ad Arezzo che in Valdichiana, passando per l’Altotevere umbro. Infatti in quella stessa notte furono tre gli episodi denunciati a poca distanza l’uno dall’altro. A Monterchi i ladri sono stati messi in fuga dal titolare dell’attività, a Santa Fiora la banda riuscì a sfondare la porta di accesso utilizzando l’auto come ariete. I due si sarebbero poi diretti a Selci Lama alla farmacia Cristini.