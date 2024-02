Seconda spaccata in tre giorni, ladro solitario ancora in azione nel locale di via Donizetti

Perugia, 3 febbraio 2024 – Mentre spazzavano via i frammenti del vetro andato in frantumi e riordinavano quel po’ di confusione che in trenta secondi di raid era stata creata, i titolari del Galera il pensiero lo hanno anche avuto: ce l’hanno con noi. Un pensiero fatto sull’onda dell’amaro masticato per l’ennesima spaccata subita. La terza per l’esattezza in circa un anno, la seconda in una sola settimana. In quell’occasione, nella notte tra lunedì e martedì, chi si è intrufolato nel locale di via Donizetti, a San Sisto, ha preso il fondo cassa, qualche utensile e un tablet. Questa volta, solo poche monete. Il metodo è stato lo stesso. È stato mandato in frantumi il vetro inferiore della porta d’ingresso. Con un tombino nel primo caso, a colpi di pietra nel secondo. Poi, una volta dentro, il ladro solitario, con il volto coperto dal collo del piumino e da una sciarpa, punta dritto al bancone e al registratore di cassa. In poco tempo esce, forse per salire su un’auto con qualcuno che lo attendeva per andarsene. Bottino scarso, ingenti i danni. Tanto da far balenare anche il pensiero di essere in preda a una sorta di persecuzione.

Questo lo potranno dire le indagini delle forze dell’ordine che hanno messo aggiunto una nuova denuncia da parte dei titolari del locale del quartiere alla prima periferia di Perugia. Un quartiere i cui commercianti stanno pensando di unirsi in un comitato che si faccia portavoce della richiesta di maggiore sicurezza. Dell’episodio, a quanto si apprende, è stato informato anche il sindaco Andrea Romizi in vista anche di future iniziative di sensibilizzazione sulla sicurezza del quartiere.

elleffe