“Spaccata“ al supermercato di Ellera: i due restano in cella

Restano in carcere i presunti responsabili del colpo messo a segno alla Coop di Ellera venerdì sera. Il gip di Perugia, ieri, ha convalidato il loro arresto con la custodia cautelare in carcere. I due, uno spagnolo di 40 anni e un tunisino 41enne, erano stati intercettati dagli uomini della squadra mobile nell’immediatezza del furto. Gli investigatori, infatti, erano impegnati in un’attività mirata proprio a contrastare i furti e in particolare quelli con la “spaccata“. Intercettata la vettura utilizzata come ariete e immortalata dalle telecamere di sicurezza del supermercato, uno dei due presunti ladri era stato subito bloccato, il secondo, invece, aveva provato a scappare a piedi, lasciando lungo il tragitto parte della refurtiva. Una volta bloccato aveva anche colpito l’agente che lo aveva raggiunto, per liberarsi. Nell’irruzione al supermercato, era stata portata via merce per 4mila euro, poi recuperata. Approfondimenti sull’auto: rubata e utilizzata anche in precedenti azioni.