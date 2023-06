"Sottovalutato Bandecchi" L’ex sindaco analizza il voto e difende il progetto del Verdi

"C’è stata una sottovalutazione del fenomeno Bandecchi nel suo complesso e l’andare a vedere la storia della città avrebbe dovuto portare ad altre considerazioni, che favorissero la continuità". Così l’ex sindaco Leonardo Latini sul risultato delle elezioni, intervistato da Massimo Laureti nella trasmissione "Trenta minuti con" in onda su AM Terni Channel. "C’è stata una sottovalutazione dei fenomeni – continua Latini – e per comprendere le dinamiche di una città bisogna andare a parlare con le persone. Terni è sempre stata oggetto di sperimentazioni".

"E’ chiaro che è nel momento in cui c’è stata la frattura tra la Lega di governo e i consiglieri comunali – dice ancora Latini ai microfoni di AM Terni Channel _ si è pensato a soluzioni alternative e chi aveva la maggioranza relativa dalle ultime elezioni (politiche, FdI ndr) ha pensato di potersi inserire, ma questo nasce da un’ eccessiva sicurezza sugli esiti delle urne. Avevano relegato il fenomeno Bandecchi nel folclore sottovalutando il portato politico di una novità, che peraltro ha sempre attecchito sul nostro territorio: penso alla prima Forza Italia e alla stessa Lega, che in epoche diverse hanno avuto grandi affermazioni a Terni. E anche in questo caso io avevo detto che c’erano le condizioni; la continuità avrebbe portato ad un esito diverso delle urne perché la Giunta aveva fatto un grande sforzo in un periodo difficile. Ho provato in tutti i modi a restare in sella, avevo detto che il rischio di sconfitta era alto". E sulla governatrice Tesei e le prossime elezioni regionali: "Non credo rischi perché l’esperienza ternana dovrebbe insegnare che i percorsi si costruiscono per tempo e con i giusti modi".

Infine, il progetto di ristrutturazione del Teatro Verdi sospeso dalla nuova Giunta. "Bloccare tutto può costare tanto al Comune – sostiene Latini –. Ci sono 22 milioni sudatissimi, in parte con fondi Pnrr, e le eventuali cause con i soggetti che hanno fatto le gare e sono stati contrattualizzati. C’è un vincolo della Soprintendeza sul teatro ‘polettiano’ ed è stato fatto un concorso internazionale di progettazione per un teatro contemporaneo bellissimo, che merita di essere realizzato nei tempi previsti".

