Sottopasso di Monteluce Sgomberato un bivacco

I ruderi dell’ex ospedale sono lì, a cominciare dalla vecchia clinica medica ridotta da anni a inquietante scheletro demolito solo per metà. Quello che è stato ricostruito (poco) non basta a ridare identità e soprattutto sicurezza a Monteluce. Che, nonostante l’impegno di associazioni e forze dell’ordine, continua ad avere inquietanti angoli di terra di nessuno. In uno di questi, il sottopasso all’inizio di via Brunamonti che unisce i due lati della piazza davanti alla chiesa e all’ingresso dell’ex ospedale, la Polizia ha smantellato un bivacco abusivo. Gli agenti sono intervenuti in seguito alla segnalazione di alcuni cittadini, che hanno chiesto aiuto sospettando anche che lì, sotto il piano stradale, fiorisse una quotidiana attività di spaccio.

Quando sono arrivati i poliziotti, nell’improvvisato accampamento di Monteluce non c’era nessuno. Però hanno visto quello che c’era in terra, accertando la presenza del bivacco certificata da ammassi di sporcizia e materiale ingombrante "frutto – dice la Polizia – di scarto delle attività umane".

Gli agenti hanno subito chiesto l’intervento di operatori della Gesenu, che hanno liberato il sottopassaggio smaltendo tutto il materiale del bivacco. Non solo: è stata attivata la richiesta di un profondo intervento di disinfestazione dell’area, con l’immediata chiusura della parte inagibile del tunnel pedonale per impedire qualsiasi accesso indesiderato e possibili attività criminali. Uno sbarramento momentaneo, almeno finché non saranno ripristinate le minime condizioni igieniche e di sicurezza.

