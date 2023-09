Sotto l’assedio dei cinghiali Proteste e paura intorno a Viole "Tenete puliti i terreni incolti"

Sembra essere sceso il silenzio sulla vicenda, ma non cala la preoccupazione degli abitanti di Viole per la presenza di cinghiali nella frazione. Ecco allora che è stata presentata una raccolta di firme al Comune di Assisi per chiedere interventi incisivi per dare una svolta al problema, cominciando dai terreni lasciati incolti vicini a case e strade. "Fra luglio e agosto era stato rilanciato il problema della presenza degli animali in zone abitate, si era parlato addirittura di una battuta da parte di cacciatori, ma da allora non si è saputo nulla", questo è quanto lamentano gli abitanti del paese. "E così i cinghiali continuano a essere presenti, con tutto quel che ne consegue in termini di sicurezza lungo le strade – viene ancora evidenziato – Arrecano danni alle culture. Sono state installate delle fototrappole, ma non si sa che indicazioni hanno fornito, sul piano concreto la situazione è di stallo".

Da qui la petizione al Comune per far sì che vengano adottate soluzioni per intervenire e rimuovere quelle condizioni che inducono gli animali a permanere nell’area; a cominciare dalla vegetazione, dai terreni incolti che finiscono per diventare habitat ideali per gli animali. Nel recente passato erano circolati, in rete, foto e video che immortalavano la presenza di cinghiali lungo la strada principale che attraversa la frazione (la strada provinciale 147) e anche nella zona del campo sportivo. L’ipotesi di un intervento da parte dei cacciatori aveva innescato anche polemiche a livello politico (in particolare sulle competenze e le modalità organizzative). "Da allora – evidenziano gli abitanti della zona – era la prima decade di agosto, nulla è stato fatto, con il problema che sussiste ancora e non si capisce come si intenda intervenire".

Maurizio Baglioni