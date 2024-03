Sottani e Cantone incontrano i magistrati del Mozambico

PERUGIA – Il procuratore generale Sergio Sottani e il procuratore della Repubblica Raffaele Cantone hanno incontrato i magistrati mozambicani. Il confronto con la delegazione africana si è incentrato sui temi più attuali riguardanti il funzionamento del sistema giudiziario italiano. I quattro magistrati, accompagnati da due docenti rispettivamente dell’Università portoghese di Coimbra e dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, sono stati ricevuti al Palazzo del Capitano del Popolo dalla presidente facente funzioni della Corte d’Appello di Perugia, Claudia Matteini. In particolare, riferisce la Procura generale, si è discusso del quadro normativo italiano in relazione ad autonomia e indipendenza della magistratura, ruolo del Csm, funzioni del pubblico ministero e del procuratore generale. L’incontro si è poi concentrato sulle modalità e le tecniche di indagine in materia di reati contro la pubblica amministrazione. Un capitolo apposito è stato dedicato alla corruzione in atti giudiziari: i sostituti procuratori Massimo Casucci e Gennaro Iannarone, hanno illustrato alcuni casi specifici.