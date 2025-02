Sostenibilità:. Rocca al buio per una notte

La Rocca maggiore, uno dei monumenti simbolo della città, visitato ogni anno da migliaia di persone, visibile anche da lontano per il suo ruolo dominante, questa sera e per tutta la notte rimarrà al buio. Il Comune di Assisi così, in occasione della giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, aderisce a “M’illumino di meno 2025“, iniziativa di sensibilizzazione ambientale il promossa da Rai Radio2, con la trasmissione Caterpillar.

"L’amministrazione comunale – sottolineano Valter Stoppini e Veronica e Cavallucci, sindaco f.f. e assessore all’ambiente di Assisi – è da sempre molto attenta a questi temi, con azioni significative sul territorio. Sul fronte dell’illuminazione pubblica, si sta ultimando la sostituzione delle lampade tradizionali con sistemi led che assicurano elevato risparmio energetico, maggiore sicurezza ed elevata visibilità. Inoltre sta per essere costituita la prima ‘Comunità energetica rinnovabile di Assisi’, promossa dal Comune per fornire benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità, favorendo sul territorio l’installazione e l’utilizzo di impianti a fonti rinnovabili.

Un’iniziativa importante, destinata anche a finalità sociali e alla riduzione della povertà energetica nel territorio". Un gesto da un lato certamente concreto per il risparmio energetico, ma anche utile, da una città simbolo, per sensibilizzare al rispetto per la natura e alla promozione della sostenibilità.