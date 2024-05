Sostenibilità, il Capitini fa Goal. Un video per l’Agenda Onu

Un video per raccontare un possibile modello sostenibile di scuola che nel caso dell’Istituto tecnico economico tecnologico Aldo Capitini ben si identifica nel nuovo corso CAT-Geometri: Tecnico delle Costruzioni Sostenibili. Una visione della scuola del futuro che è stata premiata nell’ambito del concorso nazionale “Facciamo 17 Goal. La scuola e l’Agenda Onu 2030 per uno sviluppo sostenibile”, promosso dall’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) insieme al Ministero dell’Istruzione e del merito (Mim).

L’elaborato degli studenti del corso Cat-Geometri coadiuvati da un team docenti, ha preso parte al contest per la modalità B, “realizzazione di un possibile modello sostenibile di scuola e del fare scuola attuato nell’ambito di una o più dimensioni della sostenibilità”. È così nato il video “Nuova mentalità - Nuova disciplina” nel quale è stato presentato l’innovativo corso CAT: Tecnico delle Costruzioni Sostenibili, unico in Italia, nel quale è stata introdotta la nuova disciplina TICS, acronimo di Tecnologia e Impianti delle Costruzioni sostenibili. "Un progetto che parte dalla forte spinta alla sostenibilità data da “Capitini2030”, il percorso “Sviluppo sostenibile e Agenda 2030 a scuola” che abbiamo inserito nel Piano triennale dell’offerta formativa (Ptof) 2022/2025", spiega il dirigente scolastico Silvio Improta. Il video ha ricevuto il primo premio ex aequo con l’Iiss E. Majorana di Termoli dedicato alle Comunità energetiche. La premiazione è avvenuta alla sala Auditorium del Palazzo delle Esposizioni di Roma in una mattinata-evento condotta dalla giornalista scientifica Alessandra Viola e cui ha preso parte una delegazione di docenti e studenti del Capitini.