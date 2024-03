Sostenibilità ambientale. Il Lago è ’Imprendigreen’

E’ protagonista il Trasimeno nel nuovo progetto Confcommercio Imprendigreen, che in Umbria partirà proprio dal lago, e che nell’ottica della sostenibilità ambientale vuole sensibilizzare, qualificare, formare e accompagnare le imprese nella transizione ecologica, in collaborazione con la Scuola Universitaria Superiore Sant’Anna di Pisa ed Enea, con il patrocinio del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica. "Imprendigreen è un sistema per la sensibilizzazione e qualificazione delle imprese che si realizza attraverso l’assegnazione di un marchio per quanti si saranno maggiormente distinti sui temi della sostenibilità", spiega il presidente di Confcommercio Umbria Giorgio Mencaroni. "La nostra idea è però di portare il progetto su una dimensione più vasta, ampliando il sistema di certificazione a tutto il territorio del Trasimeno anche attraverso la creazione di reti di collaborazione locale tra imprese, istituzioni e associazioni locali per condividere best practices, risorse e iniziative sostenibili. Questo favorirà una crescita integrata e armonica del territorio, che potrà a questo punto essere presentato sui mercati turistici nazionali e internazionali come sostenibile nel suo complesso". Paola Agabiti, assessore al Turismo della Regione Umbria: "L’Assessorato al Turismo della Regione Umbria non può che guardare con grande interesse alle iniziative che in Umbria promuovono sostenibilità e accessibilità, punti cardine del disegno di legge in materia di turismo a cui stiamo lavorando e che è già stato condiviso positivamente sul territorio. Sostenibilità che, ci tengo a ricordarlo, rientra tra gli obiettivi dell’Agenda Onu 2030. La Regione riconosce al turismo un ruolo strategico per lo sviluppo occupazionale, culturale e sociale dell’Umbria, sostenendo una forma di valorizzazione delle risorse turistiche anche mediante la collaborazione con i soggetti pubblici e privati". "In questo contesto", conclude il presidente di Confcommercio Giorgio Mencaroni, "abbiamo in mente di costituire un Comitato tecnico scientifico autorevole, che sarà espressione di competenze specializzate, indispensabili per prendere decisioni complesse legate alla sostenibilità in un territorio che ha comunque alcune fragilità. Così come riteniamo essenziale lavorare a stretto contatto con le istituzioni, alle quali chiediamo fin da ora il necessario supporto finanziario e istituzionale, e il nostro coinvolgimento nel momento in cui saranno prese decisioni strategiche per il Trasimeno, che sappiamo destinatario di risorse dedicate nell’ambito dei Fondi comunitari e della legge di Stabilità".