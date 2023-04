Sostegno psicologico per i più giovani

Sostegno psicologico per i giovani. Il progetto si chiama "La libertà di rinascere" ed è sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno, sempre particolarmente attenta e sensibile ai giovani e in continuità con la propria mission istituzionale. L’iniziativa è un percorso sperimentale di accompagnamento, di educazione affettiva e di prevenzione dei disagi psicologici dedicato ai giovani dagli 11 ai 14 anni.

Il progetto, realizzato con successo in diversi Istituti Scolastici folignati (scuola secondaria di primo grado) dall’associazione ‘Psychostreet’ con il coordinamento dello Psicologo Stefano Pieri, è stato valorizzata grazie ad autonomo approfondimento da parte della trasmissione televisiva ‘Generazione Tsunami’, format di Rai Uno dedicato al racconto del mondo psico-affettivo dei giovani.

Durante le riprese, la redazione del programma ha scelto e voluto raccontare questa esperienza educativa intervistando un campione di ragazzi e insegnanti che hanno preso parte all’iniziativa. Come location di queste interviste era stata scelta la corte di Palazzo Trinci, alla presenza di alcuni figuranti del corteo storico della Quintana. Il servizio andrà in onda domani alle 10 all’interno del programma. Uno mattina in famiglia- Rai 1.

Spiccata l’attenzione dell’ente di Palazzo Cattani nei confronti del sociale e delle problematiche ad esso connesse. Nei bandi che assegnano le risorse 2023 infatti trovano spazio le risorse per l’istruzione, l’educazione e la formazione, la salute e la medicina preventiva e riabilitativa e il volontariato, la filantropia e la beneficenza.