"Sostegno psicologico per aiutare i volontari"

TERNI – Un aiuto psicologico per chi opera nel volontariato e spesso si trova ad affrontare situazioni pesanti Il servizio si chiama "Parlami di te"; è uno sportello d’ascolto e sostegno psicologico rivolto a tutti i volontari del terzo settore e sarà presentato mercoledì 21 alle 9.30 nella sede del Cesvol (Centro servizi volontariato) di via Montefiorino. "Si tratta di un servizio gratuito – spiega il Cesvol _ che punta alla promozione del benessere, per offrire la possibilità di esprimere emozioni, bisogni, disagi e fatiche legate alla propria attività di volontariato. Uno spazio dove poter condividere riflessioni sulle proprie esperienze in un’ottica di confronto e orientamento. Un’occasione importante per i tantissimi volontari attivi sul territorio, provati da un’emergenza sanitaria che ha messo a dura prova il mondo del terzo settore". Il progetto del Cesvol Umbria, in collaborazione col Dipartimento di filosofia, scienze sociali, umane e della formazione dell’Università di Perugia, si sviluppa su tutto il territorio regionale. "Parlami di te" è curato dalle psicologhe Miriam Pizzardi e Alessandra Costantini.