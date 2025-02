"Sostegno psicologico agli studenti"

PERUGIA - Aumentano le richieste di sostegno psicologico da parte degli studenti universitari. A segnalarlo è l’amministratore unico di Adisu Umbria, il professor Fabio Santini, che, alla luce della morte dello studente Andrea Prospero, ha chiesto un feedback agli uffici e analizzato i dati registrati dal servizio attivo, gratuito, grazie alla collaborazione con l’Ordine degli Psicologi dell’Umbria. "Perugia gestiamo sette studentati – sottolinea Fabio Santini – e nel 2024 abbiamo ricevuto molte richieste, 270 in totale. Su circa 6.000 borsisti la percentuale può sembrare non altissima, ma è sicuramente significativa. Delle richieste pervenute, sono stati effettuati 244 colloqui, di cui 40 online. Quest’anno, da gennaio 2025, abbiamo già ricevuto 27 richieste e svolto 30 colloqui. È un servizio a cui teniamo molto, offerto, ricordiamolo, anche dall’Università degli Studi di Perugia e dall’Università per Stranieri. Si espleta attraverso dei colloqui con la dottoressa Ilaria Milletti, psicologa e psicoterapeuta. Dal punto di vista delle interazioni è, invece, emerso che dal Covid in poi gli studenti tendono a rimanere più spesso in camera, ad isolarsi. Una tendenza – evidenzia ancora Santini - che ci ha spinto a ideare un progetto, che stiamo cercando di portare avanti all’interno dell’iniziativa ‘Umbria Academy’, che prevede uno spazio in cui i ragazzi possano usufruire di una serie di servizi".