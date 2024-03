"Sosta, sistemare il parcheggio della stazione"

Il Comitato ‘Chi salverà Ponte San Giovanni’, favorevole alla realizzazione del Nodino e contrario al raddoppio delle Rampe, solleva la questione della cancellazione dei parcheggi a Ponte San Giovanni. "In tanto fervore di opere pubbliche che hanno investito ultimamente Ponte San Giovanni – scrive –, una comune preoccupazione emerge chiaramente nei discorsi delle persone che si incontrano, quella della scarsità di parcheggi. Le corsie ciclabili vanno pure bene , come pure la nuova sistemazione di via Cestellini e delle zone circostanti, ma gli spazi sottratti alla sosta o al movimento dei veicoli, come saranno recuperati? E questo, che si sia o no aperti alle novità, è un tema che non si può eludere, se si conosce la realtà di Ponte San Giovanni. È per questo – aggiunge il Comitato – che la necessità di rendere effettivamente disponibili, con la massima cura, gli spazi che già esistono, si presenta in tutta la sua urgenza. Un esempio ne è il parcheggio contiguo alla Stazione ferroviaria: una struttura di proprietà comunale, su due piani, dei quali uno all’aperto (sempre pieno), l’altro interrato (quasi vuoto). Sarebbe necessario, in sintesi, illuminarlo adeguatamente, ripulirlo delle scorie dell’incuria in cui versa, dotarlo di telecamere e di un collegamento pedonale diretto con via Manzoni". Questo è l’auspicio che viene dal comitato "Chi salverà Ponte San Giovanni?", "ma crediamo che sarebbe condiviso da tutti i cittadini. Meglio prevenire i possibili disagi – conclude la nota –, che doverli affrontare nel momento in cui, verosimilmente, si presenteranno".