"Sosta blu, come intervenire?" “Codici“ stuzzica i candidati

TERNI - In una città riempita di parcheggi a pagamento, l’associazione dei consumatori Codici chiede ai candidati sindaco: "Come intendono intervenire riguardo la situazione dei tanti parcheggi a pagamento? Quali sono le proposte dei candidati sindaco in merito alla situazione strisce blu nella nostra città?". "Visti i continui aumenti dei costi della vita – chiede ancora Codici, che nei mesi scorsi aveva contestato il proliferare di posti a pagamento –, i nuovi candidati sindaco come intendono intervenire riguardo tutti i parcheggi che sono stati realizzati in questi ultimi cinque anni a Terni? E’ presente una mappatura riguardo tutti i parcheggi a pagamento e quelli gratis in tutte le zone della nostra città?". L’associazione chiede ai candidati di prendere una chiara posizione sui parcheggi blu, che hanno invaso praticamente l’intera area del centro, con rare eccezioni.