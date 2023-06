Sospetto caso di ’Dengue’ in città C’è la disinfestazione: ecco dove

Un sospetto caso di ’Dengue’ in città (febbre virale dall’insetto, del genere Aedes) ha portato il Comune a varare un’ordinanza contro la diffusione della zanzara tigre. Ci saranno interventi straordinari di disinfestazione contro le zanzare nel raggio di almeno 100 metri in via Frà Bevignate, via Francesco Moretti, via Guido Pompili, via Madonna del Riccio, via Eugubina, via Enrico Cialdini, via Valle di via del Giochetto e via Carlo Cattaneo dalle ore 2 alle ore 6 della notte di domani, 2 giugno.

In tali vie e nell’orario dell’intervento viene vietato il transito pedonale e la circolazione di tutti i veicoli eccetto quelli coinvolti nei trattamenti di disinfestazione, delle Forze dell’Ordine e dei mezzi di soccorso.

Inoltre, durante il tempo necessario ai trattamenti, in corrispondenza di appartamenti, locali e corti esterne siti nelle vie interessate dagli interventi scattano alcuni doveri: non devono essere messi ad asciugare indumenti e biancheria all’esterno delle abitazioni; porte e finestre di appartamenti e locali vanno tenute chiuse; va sospeso l’uso di impianti di ricambio di aria; gli animali domestici e da cortile devono essere tenuti nei propri ricoveri o comunque allontanati e messi al riparo; vanno allontanati o messi al riparo acqua e cibo destinati agli animali;

bisogna ricoprire o svuotare le piscine; gli apiari vanno preservati con le opportune modalità;

devono essere protette o svuotate vasche ornamentali con pesci, mantenendoli al riparo. Nel caso in cui possano essere irrorati anche giardini con arredi e suppellettili o aree gioco, vanno coperti con teli le strutture i giochi e gli arredi esterni, o lavati accuratamente dopo gli interventi prima di renderli di nuovo fruibili; vanno protetti colture e ortaggi e bisogna consentire l’accesso - nelle corti private - a tutto il personale coinvolto nelle operazioni di disinfestazione.