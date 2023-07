Sos violenza sulle donne Ora apre nel capoluogo il Centro recupero uomini

La Regione approva la costituzione dei Centro per Uomini autori di violenza di genere (Cuav) in Umbria ma al momento l’unico comune che ne aprirà uno sarà quello di Perugia. Ieri, infatti, la Giunta di Palazzo Donini ha effettuato la presa d’atto dell’accordo tra Stato e Regioni sulla questione e stanziato le relative risorse. Risorse statali pari a 174mila euro che andranno ad appannaggio del comune capoluogo di regione, "l’unico – scrive la Giunta nella delibera – che ha manifestato l’intenzione di procedere all’interno del proprio territorio comunale".

Alcune settimane fa, infatti, l’Esecutivo comunale aveva detto sì alla creazione di queste strutture il cui personale attua i programmi rivolti agli autori di atti di violenza domestica, sessuale e di genere, per incoraggiarli ad adottare comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali, al fine di modificare i modelli comportamentali violenti ed a prevenire la recidiva. Il progetto si basa sulla convinzione che sia possibile intraprendere un cambiamento, poiché la violenza nella maggior parte dei casi è un comportamento che si può modificare e correggere attraverso l’accompagnamento e la responsabilizzazione. I Cuav guidano gli uomini violenti all’interno di un percorso composto da diverse fasi: assunzione della responsabilità della violenza compiuta, attraverso la revisione critica di atteggiamenti come la negazione, la minimizzazione, la colpevolizzazione della vittima; sviluppo della consapevolezza degli effetti dannosi che la violenza determina sulla salute delle persone, sulla funzione genitoriale, sullo sviluppo psicofisico dei bambini e delle bambine; sviluppo della consapevolezza di sé, dell’altro e della relazione per migliorare la gestione degli impulsi, degli stati affettivi ed emotivi soprattutto quelli negativi; promozione di una riflessione critica sull’identità maschile e sull’idea di virilità e le sue interconnessioni con la violenza di genere, anche eliminando gli stereotipi e gli atteggiamenti ostili verso le donne. "La violenza nei confronti delle donne rappresenta un’emergenza costante e, purtroppo, ormai strutturata – ha sottolineato l’assessore Edi Cicchi – Ecco perché servono azioni concrete e crescenti non soltanto sostenendo, le vittime ma anche operando alla base del fenomeno delle violenze, ossia sugli autori delle stesse cioè gli uomini".