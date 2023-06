Sos Sanità, l’appello dei sindaci "Carenze, pronti a mobilitarci"

La situazione all’ospedale tifernate, le liste d’attesa, la carenza di personale, l’impoverimento delle strutture territoriali e dei servizi. Per la sanità si leva alta una sola voce: i sindaci degli otto comuni dell’Altotevere, le organizzazioni sindacali e le associazioni di volontariato del territorio chiederanno alla Regione "di rafforzare le politiche sanitarie nel comprensorio e dare risposta coi necessari investimenti in personale e strutture alle criticità denunciate dai cittadini".

Lo faranno con una manifestazione pubblica che verrà promossa per chiamare l’amministrazione regionale "a un confronto costruttivo e trovare le soluzioni indispensabili a garantire l’efficienza dei servizi e la tutela della salute". Istituzioni locali, associazioni, e rappresentanti della società civile saranno "fermi e decisi nel difendere la sanità pubblica e nel pretendere di porre fine ai tagli sulle prestazioni e le professionalità ospedaliere e della medicina del territorio ai quali si sta assistendo da troppo tempo".

A rendere nota l’iniziativa che verrà intrapresa sul fronte della sanità è il sindaco Luca Secondi, che ieri mattina ha presieduto insieme all’assessore Benedetta Calagreti un incontro nella residenza municipale tifernate al quale hanno preso parte gli amministratori dei Comuni dell’Alta Valle del Tevere, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali e una delegazione delle associazioni di volontariato che operano in ambito sanitario. Il sindaco tifernate si fa così portavoce di tutti i primi cittadini della vallata avendo ricevuto "mandato pieno e convinto a rappresentare nei confronti dell’amministrazione regionale l’aspettativa che la sanità pubblica in Alta Valle del Tevere venga difesa, perché continui a essere il punto di riferimento saldo e affidabile che è sempre stata per i cittadini".

Anche il sindaco di San Giustino Paolo Fratini nei giorni scorsi- a margine di un incontro coi sindacati- si era espresso sulla questione legata all’attività del locale Centro di Salute "che ha visto un progressivo depotenziamento delle attività inerenti ai servizi erogati e, nonostante lo straordinario ed encomiabile impegno delle operatrici e degli operatori, i disagi e le difficoltà per gli utenti sono in costante aumento". La Asl sulla questione ha però precisato che vengono forniti gli stessi servizi con orari e appuntamenti dal 2019 e che sono in atto le procedure per reintegrare l’organico (dopo un pensionamento avvenuto a maggio).

