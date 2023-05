Sos-sanità, la Cgil alza la voce "Non ci convincono gli impegni assunti dai vertici della Usl2"

Parole poco rassicuranti ed impegni che difficilmente potranno essere mantenuti. La Cgil provinciale non crede agli impegni che il direttore generale della Asl Massimo De Fino (nella foto) ha assunto recentemente con l’associazione Prometeo, a cui ha illustrato le tempistiche previste per attuare gli investimenti destinati alla sanità orvietana, a partire da quelli per l’ospedale il cui primo interveto sarà, entro un paio di mesi, il rifacimento ed il potenziamento del reparto di pronto soccorso. "Ci fa piacere che il direttore che non si presenta ad un incontro con le organizzazioni sindacali e con i rappresentanti dei lavoratori ormai da un anno e che non risponde alle innumerevoli richieste di chiarimenti sulle criticità della gestione della Usl , abbia rivelato notizie di cui eravamo all’oscuro", attacca la Cgil. Il sindacato si dice perplesso su alcuni impegni presi da De Fino per quanto riguarda l’ospedale. "Ci chiediamo quale potrà essere il modello organizzativo dell’Unità di terapia intensiva coronarica e con quale personale medico e infermieristico verrà attivata; ci chiediamo quando avverrà realmente il più volte annunciato potenziamento dell’Unità operativa di Chirurgia, visto che dal 15 giugno sembra che verranno diminuiti i posti letto almeno fino a fine settembre. Apprendiamo, inoltre, che entro due mesi, quindi ad agosto, inizieranno i lavori di ristrutturazione del pronto soccorso, annunciati già più di due anni fa e che si è ’in fase di ricerca’ di un direttore sanitario per l’ospedale, ricerca che ormai dura da più di cinque anni", dice la Cgil. Il sindacato non condivide nemmeno la fiducia nella riuscita del piano straordinario per l’abbattimento delle liste d’attesa, il quale prevede che una cospicua parte di soldi pubblici siano dirottati alle strutture sanitarie private convenzionate. "Rimaniamo perplessi anche quando il direttore afferma che i servizi sanitari che dovrebbero essere erogati dalla casa di comunità, i cui lavori devono ancora iniziare, saranno dislocati presso il Borgo di Orvieto scalo e la struttura di via Postierla: chiunque conosca realmente queste strutture sa che non sono in grado di accogliere altri servizi, essendo già in difficoltà con quelli presenti attualmente".

Cla.Lat.