Sos per il condotto del Bottaccione Il maltempo peggiora il degrado per il percorso dell’Acquedotto

Da tempo giungono segnalazioni preoccupanti sullo stato di manutenzione del “condotto” del Bottaccione, alto un metro e e largo circa un metro, un’ardita e suggestiva opera architettonica coeva del Palazzo dei Consoli, che conduce l’acqua fino al “conservone” posto nei pressi del Palazzo Ducale. Recuperato e restaurato con un investimento importante negli anni scorsi, fa parte da tempo degli itinerari più suggestivi che consentono di godere di panorami e di risorse naturalistico-ambientali uniche. Parte dal così detto “laghetto” del Bottaccione e consente di arrivare fino all’antica reggia dei Montefeltro e di proseguire per il Monte Ingino.

Il suo stato manutentivo, già precario, ha finito per aggravarsi dopo le recenti ondate di maltempo. Piccole frane ostacolano il cammino insieme ad arbusti trascinati sul piano di calpestio e una vegetazione infestante che la fa sempre più da padrona. Un’opera così importante, un “patrimonio” che ci è stato affidato, meritano sicuramente un’attenzione maggiore pur consapevoli delle difficoltà di natura economico-finanziaria che i Comuni debbono quotidianamente incontrare. Una situazione che chiama in causa comunque anche scelte sulla cui priorità ci sarebbe da discutere. Il “condotto” è una delle perle che connotano la Gola del Bottaccione, sito geologico di interesse mondiale. Uno strato di rocce risalente a 65 milioni di anni fa spiega le cause che hanno portato alla scomparsa dei dinosauri e di ogni altra forma di vita. Di recente inoltre con l’attribuzione del Golden Spike (chiodo d’oro) da parte della comunità scientifica internazionale un altro strato di roccia è stato riconosciuto riferimento universale datato 83,6 milioni di anni fa