Sos mercato immobiliare. Il tasso-mutui spaventa: compravendite di case crollate del 20 per cento

L’aumento del tasso dei mutui si abbatte sulle compravendite immobiliari e in Umbria fa calare gli affari del 20 per cento in questa prima parte del 2023. A certificarlo è l’Ufficio Studi di Tecnocasa, che certifica come a Perugia e a Terni, e nel resto delle città italiane, i volumi stiano andando a picco. In città a Perugia, ad esempio, le compravendite da aprile a giugno 2023 sono state 1.023, contro le 1.268 dello stesso periodo dell’anno prima, con un calo del 19,3 per cento. Stessa identica percentuale di diminuzione nel territorio provinciale: qui parliamo di 2.518 contratti contro 3.125. Peggio di tutti fa Terni: dentro la città infatti i volumi – sempre nel secondo semestre 2023 – sono passati da 828 del 2022 a 628 di quest’anno, duecento in meno, che corrispondono a un -24,2 per cento. Un po’ più contenuta la perdita nel territorio provinciale: - 11,5, passando da 753 compravendite a 667. E per i mutui, stando alle rilevazioni va anche peggio, con percentuali di cali più alte, segno che ci sono compratori che hanno disponibilità finanziarie per acquistare senza ricorrere a prestiti. Secondo Tecnocasa però, le cose vanno meglio, ancora una volta nei comuni non capoluogo, rispetto alle grandi città con un calo leggermente inferiore: -15,4% contro -17,2%. "Le metropoli mettono a segno una riduzione dei volumi del 16,4%, allineata al dato nazionale. Spiccano i cali di Bologna (-22,8%), Roma (-21,5%) e Milano (-17,1%). Fanno meglio Palermo e Napoli rispettivamente con -4,9% e -5,3%". Quindi Perugia e Terni non brillano come si vede.

I dati, affermano dall’Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa, mostrano che il mercato immobiliare si trova in una fase di sensibile rallentamento: l’aumento dei tassi di interesse e l’incertezza generale creano prudenza nei potenziali acquirenti, soprattutto in chi deve ricorrere a un mutuo. Infatti, dal lato creditizio si registra una contrazione della domanda e istituti di credito con maggiore attenzione alla solvibilità dei richiedenti. Gli investitori, secondo le analisi sulle compravendite realizzate dalle agenzie del Gruppo Tecnocasa, continuano ad animare il mercato, ma solo se la marginalità e la redditività dell’operazione sono garantite. Contribuisce alla riduzione delle compravendite anche un’offerta ancora esigua e la distanza tra le richieste dei proprietari e la disponibilità dei potenziali acquirenti che portano a una maggiore trattativa sui prezzi (che stanno rallentando la crescita).