Sos famiglie in difficoltà "Si specula sui poveri L’ombra della malavita"

"Solo in un giorno ai nostri sportelli abbiamo assistito 5 famiglie: gente disperata perché viene sbattuta fuori di casa, perché non riesce a fare la spesa, perché non ha i soldi per comperare i libri ai figli che a settembre devono tornare a scuola, o che non si possono curare a causa di una sanità ingolfata che non garantisce più il diritto alla salute". E’ drammatico il quadro tracciato da Alessandro Petruzzi, presidente della Federconsumatori dell’Umbria. Che la nostra regione sia da tempo a rischio impoverimento si sapeva già, ma ora la situazione, secondo il sindacalista, sta davvero degenerando. Secondo Petruzzi, infatti, c’è una sommatoria di problemi che aggrava il disagio economico di molte fasce della popolazione, che vanno dal carovita, all’impennata dei mutui, fino allo stop del reddito di cittadinanza per migliaia di persone, senza avere previsto una soluzione tampone.

Il rischio è che il perdurare di questa situazione di indebitamento degli umbri diventi oggetto di speculazione da parte della malavita. "Al fenomeno del rialzo dei tassi dei mutui – racconta Petruzzi - si somma infatti l’aumento del costo della vita, dei trasporti, delle spese postali. Così succede che molte famiglie rimaste senza soldi nei conti correnti e prive di assistenza bancaria perché in molti territori sono stati chiusi gli sportelli, ricorrano a società nazionali di assistenza e di consulenza. Queste società operano on line e fanno firmare contratti con la garanzia di risolvere i problemidi liquidità con un piano di rientro, con la rateizzazione o con i piani di saldo e stralcio. In realtà in molti casi si tratta di un bluff. Altre famiglie invece finiscono nella rete degli strozzini o in quella di speculatori senza scrupoli che, contante facile alla mano, riscattano immobili e beni mobili da chi è in difficoltà per un tozzo di pane". Il panorama insomma è complesso e l’autunno che è alle porte si annuncia di fuoco.

"Tornando ai mutui - conclude Petruzzi – il continuo rialzo dei tassi operato dalla BCE nel tentativo di fermare la corsa dell’inflazione ha determinato ripercussioni estremamente gravi per i cittadini, specialmente chi ha contratto mutui a tasso variabile. Gli effetti principali si stanno vedendo, infatti, sul rialzo delle rate di prestiti e finanziamenti, ma soprattutto su quelle ben più onerose dei mutui".

Silvia Angelici