Sos dei negozianti di ’Borgo’ "Non chiudete l’accesso verso piazza Garibaldi"

"Non chiudete la porta d’accesso a piazza Garibaldi". È l’accorato appello dei commercianti di "Borgo", che a lavori in corso si rivolgono all’amministrazione comunale per chiedere ancora una modifica al progetto iniziale per la realizzazione della nuova rotatoria in piazza della Vittoria. L’intervento, finanziato con fondi regionali per circa 600mila euro, è iniziato già da circa tre mesi e dopo una proroga concessa dal Comune dovrebbe terminare il 29 aprile.

Termine che però, a quanto pare, potrebbe non essere rispettato tanto che Confcommercio qualche settimana fa era già intervenuta per chiedere di accelerare i lavori al fine di non creare ulteriormente danni ai quattro commercianti che sono in piazza della Vittoria, già gravati in questi mesi da un calo delle entrate di circa il 30%. Al problema delle lungaggini si aggiunge quello relativo alla modifica della circolazione che preoccupa molto i commercianti di piazza e corso Garibaldi. L’attuale porta d’accesso alla piazza infatti, in base al progetto iniziale, sarebbe destinata al solo transito pedonale e le auto entrerebbero da quella che ora è la porta d’uscita. Il traffico in uscita dalla piazza, quindi, verrebbe deviato o lungo via Anfiteatro in direzione centro storico o in via interna della mura in direzione parcheggi della Posterna.

A rappresentare le istanze dei commercianti in un incontro con il sindaco Andrea Sisti è stato il Presidente di Confcommercio Tommaso Barbanera e a quanto pare lo stesso sindaco avrebbe garantito che, fin quando i lavori non saranno completati, la porta d’accesso rimarrà aperta anche al transito dei veicoli che arrivano da viale Martiri della Resistenza. Rassicurazioni anche per i parcheggi a pagamento di piazza Garibaldi che in base alla prima stesura del progetto sarebbero dovuti scomparire per riservare la piazza all’esclusivo uso dei pedoni. Ipotesi tramontata almeno per il momento in attesa di rivedere l’intero sistema di sosta di tutta l’area circostante la piazza. Rimane comunque il dubbio sul nuovo piano della circolazione veicolare perché una volta entrati in piazza Garibaldi gli automobilisti potranno uscire tornando verso il viale della Stazione o verso via Flaminia Vecchia soltanto salendo in direzione centro storico, svoltando o lungo via Ponzianina o in direzione piazzetta dell’Erba. L’altra soluzione è quella di percorrere via interna delle mura per poi tornare alla rotatoria di piazza della Vittoria, percorrendo viale Martiri della Resistenza.

Daniele Minni