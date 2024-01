Sos da via dal Pozzo Non solo le buche. Marciapiedi martoriati e pericolosi

Non si placa la protesta per la situazione di alcune strade della città, ridotte in pessime condizioni. Grazie alle ripetute segnalazioni dei cittadini, sempre più sconfortati e amareggiati, questa volta a finire sotto i riflettori sono due vie del centro storico: via Enrico dal Pozzo e via Imbriani. Ad alzare i toni della polemica sono soprattutto i residenti di via dal Pozzo, costretti a transitare in una strada ridotta in condizioni disastrate. I problemi, lamentano, sono legati non solo alla strada martoriata dalle buche, ma anche al marciapiede che versa in pessime condizioni, rendendo pericoloso anche il passaggio dei pedoni.

Alle buche profonde sull’asfalto, quindi, si aggiungono anche i marciapiedi distrutti e quindi quasi impraticabili. Un problema accentuato dal fatto che la strada è molto trafficata, e i marciapiedi inaccessibili la rendono quindi anche pericolosa. Non versa in condizioni migliori via Imbriani, anche in questo caso le buche sono le vere protagoniste dell’asfalto.