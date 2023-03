Sos-allevamento di polli Il Comitato in Consiglio

SPELLO – "Andremo a imporre quello che le regole ci indicano di fare, direttamente e attraverso enti terzi". Così il sindaco Moreno Landrini ha risposto alle minoranze e ai cittadini che gli chiedevano conto della ripresa delle attività nell’allevamento di polli e tacchini in via Campodonico. L’intervento si è svolto nel corso dell’ultimo consiglio comunale aperto. "Siamo preoccupati, ma anche speranzosi che il problema dell’allevamento di tacchini a Campodonico – spiega il Comitato dei cittadini – venga preso in mano da sindaco e Giunta, da cui attendiamo risposte rapide a quanto richiesto nel corso del consiglio comunale aperto. Si tratta di un problema serio che riguarda tutti i cittadini, al di là dei colori politici, perché stiamo parlando della nostra salute. Ringraziamo i consiglieri del gruppo Lega Umbria Spello Paolo Lillocci e Lorenzo Sensi per aver richiesto la seduta aperta del consiglio". Tra le richieste del Comitato, lette in consiglio dalla portavoce Katia Tordoni, la regolarità della struttura con le autorizzazioni ambientali, sanitarie ed edilizie, ma anche se la quantità dei capi possa essere compatibile col territorio circostante. Richieste specifiche in merito ad eventuali controlli Asu o Arpa.