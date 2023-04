"Sorveglianza speciale per Fabiani"

Chiede che venga disposta nei suoi confronti la misura preventiva della sorveglianza speciale la Procura della Repubblica di Perugia che ha formalizzato nei giorni scorsi la richiesta del provvedimento a carico di Michele Fabiani, militante anarchico, più volte finito nell’occhio della magistratura e indagato, con Alfredo Cospito e altri militanti umbri nell’ambito del procedimento che prende il nome di Sibilla. Fabiani, per questa inchiesta, fu destinatario di una misura di custodia cautelare agli arresti domiciliari, mentre per Cospito venne disposto l’arresto in carcere, dove già si trovava per scontare delle condanne definitive per il ferimento dell’amministratore delegato di Ansaldo Nucleare e per l’attentato alla Scuola carabinieri di Fossano. Cospito, che viene indicato come uno degli esponenti di spicco della Federazione anarchica informale si trova al regime di 41 bis, contro il quale sta manifestando con un lungo sciopero della fame. Per entrambi gli indagati, e altri due nei confronti dei quali era stato disposto l’obbligo di firma, il 16 marzo scorso il Tribunale del Riesame, dopo un rinvio della Cassazione, aveva revocato le misure cautelari, come già fatto prima del ricorso alla Suprema corte da parte della Procura di Perugia. Nell’inchiesta Sibilla, condotta dai carabinieri del Ros, veniva ipotizzata l’istigazione a delinquere con l’aggravante delle finalità terroristiche. Fabiani è stato coinvolto anche in altre inchieste relative all’eversione di matrice anarchica. L’udienza di ieri è stata subito rinviata al 6 giugno per l’incompatibilità di due dei tre giudici chiamati a giudicare la richiesta della Procura, avevano fatto parte del Riesame che aveva valutato la richiesta di revoca delle ordinanze. Davanti al tribunale un presidio di solidarietà nei confronti di Fabiani e di Cospito.