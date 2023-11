Sorpreso mentre cede una dose. Arrestato con l’accusa di spaccio

I carabinieri di Città della Pieve hanno arrestato un 37enne di origini albanesi, irregolare sul territorio nazionale, sorpreso a spacciare cocaina. I militari lo hanno “beccato“ dopo averlo tenuto d’occhio, per via dei precedenti penali a suo carico e quando lo hanno cedere una dose di stupefacente per 60 euro ad un consumatore della zona hanno fermato l’acquirente, segnalandolo quale “assuntore“ alla Prefettura. Contestualmente hanno sottoposto a controllo il presunto spacciatore che - in un primo momento - ha tentato di sfuggire agli operanti mettendo in atto una breve fuga a piedi, durante la quale ha cercato anche di disfarsi del proprio smartphone gettandolo tra la fitta vegetazione. Immediatamente bloccato e perquisito, è stato trovato in possesso di una ulteriore bustina di coca mentre a casa sua sono stati trovati altri 50 grammi di sostanza e 4.540 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio, 2 bilancini di precisione, materiale per il confezionamento ed un ulteriore telefono cellulare. L’uomo, ritenuto presunto responsabile del reato di spaccio di sostanze stupefacenti, è stato tratto in arresto in flagranza di reato, mentre lo stupefacente, il denaro e il materiale rinvenuto sono stati posti sotto sequestro.

Al termine delle formalità di rito, il 37enne è stato portato in carcere a Capanne a disposizione dell’autorità giudiziaria. L’operazione rientra nel più ampio servizio di repressione e prevenzione del fenomeno di spaccio che i militari guidati dal capitano Luca Battistella stanno portando avanti nel territorio del Trasimeno.