Sorpreso dalla polizia con i gioielli ancora in mano a Terni: arrestato ladro

Rientrano in casa, vedono la porta scassinata e chiamano la polizia: gli agenti della squadra volante trovano il ladro ancora con i gioielli in mano e lo arrestano. È successo martedì a Villa Palma. Non erano ancora le 18 quando i proprietari sono rientrati. Si sono subito resi conto che qualcosa non andava: la porta era accostata e i segni di infrazione erano evidenti. Così, intuenendo che il ladro poteva ancora essere dentro, hanno chiamato i soccorsi. E, in effetti, gli agenti hanno trovato un uomo, 52 anni di Cagliari ma residente a Spoleto, con le mani “nella marmellata“. A volto scoperto, aveva ancora in mano i gioielli appena rubati. L’uomo, con precedenti penali, nella direttissima di mercoledì pomeriggio è stato posto agli arresti domiciliari per furto in flagranza, aggravato dal danneggiamento del portoncino di ingresso.