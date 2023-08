Sorpreso con l'hashish a Perugia: 19enne denunciato I Carabinieri della Compagnia di Perugia hanno eseguito controlli mirati a Ponte Pattoli per contrastare reati contro il patrimonio, spaccio e uso di stupefacenti. Un 19enne è stato denunciato per detenzione di hashish. Un 16enne è stato segnalato come assuntore.