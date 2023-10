Sorpreso con cocaina e contanti. In Italia da poco, subito arrestato

È stato trovato in possesso di cocaina e denaro per un valore totale di circa 10 mila euro: per questo un ragazzo di origine albanese è stato arrestato dai carabinieri a Spoleto. Il ventenne è stato fermato dal personale dell’aliquota operativa durante l’attività di controllo del territorio, finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati in genere. Il giovane, come detto di origini albanesi, era in Italia da pochi mesi: è stato trovato in possesso di una dose di cocaina. I militari, quindi, hanno proceduto con la perquisizione personale del ragazzo che ha permesso di rinvenire (nascoste tra i vestiti) altre due dosi del medesimo stupefacente. Non solo. I carabinieri hanno valutato che fosse opportuno eseguire anche un’altra perquisizione, al domicilio del ventenne. E, anche in questo caso, non sono mancate le rsorprese: i militari hanno trovato nell’appartamento altre 14 dosi di cocaina, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e 8.400 euro in contanti. Il denaro era ben nascosto e il giovane non è stato in grado di giustificarne il possesso, magari come guadagno per una qualche attività lavorativa. Secondo i carabinieri quel “tesoretto“ sarebbe il probabile provento dell’attività illecita di spaccio dello stupefacente. Il giovane è stato quindi dichiarato in arresto ed è ora in attesa della convalida da parte del giudice.