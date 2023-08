Sorpreso a vendere ’coca’ Arrestato

SPOLETO – I Carabinieri della Compagnia di Spoleto (foto), nel corso di un servizio preventivo finalizzato al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti, hanno arrestato un ragazzo 20enne di origini albanesi. I militari hanno sorpreso l’uomo mentre cedeva, lungo una strada del centro storico di Spoleto, una dose di sostanza stupefacente del tipo cocaina ad un acquirente dietro compenso di 50 Euro. Alla vista dei militari l’uomo ha cercato di dileguarsi ma è stato prontamente fermato. All’interno del portafoglio è stata rinvenuta la somma di 350 euro, probabile provente dell’attività di spaccio, ed ulteriore sostanza stupefacente del tipo cocaina. I Carabinieri sono riusciti ad identificare anche l’acquirente, un uomo italiano, che verrà segnalato alla Prefettura di Perugia quale assuntore di sostanze stupefacenti per uso personale, ed a recuperare inoltre la sostanza stupefacente che insieme alla somma di danaro è stata sottoposta a sequestro. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Nel corso dell’udienza di convalida, svoltasi presso il Tribunale di Spoleto, il giovane, ritenuto presunto responsabile, in flagranza di reato, di spaccio di sostanza stupefacente, è stato condannato con pena sospesa. Proseguono intanto i controlli dei Carabinieri sul territorio per cercare di prevenire e reprimere i reati contro il patrimonio, le truffe - purtroppo molto frequenti soprattutto a danno degli anziani - e appunto lo spaccio di stupefacenti.