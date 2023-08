Sorpreso a chiedere l'elemosina a Spoleto: doveva essere in carcere

Sarebbe dovuto essere in carcere ed invece la polizia lo sorprende a chiedere l’elemosina davanti ad un supermercato della città. Gli agenti del Commissariato di Spoleto, nel corso delle attività ordinarie di controllo del territorio, hanno fermato un uomo di 63 anni nei pressi di un supermercato ed hanno verificato che era gravato da precedenti penali per reati contro il patrimonio, da un provvedimento di esecuzione di ordine di carcerazione dello scorso luglio e destinatario, inoltre, della misura di prevenzione del divieto di ritorno nel Comune di Spoleto, notificatogli lo scorso novembre 2022 e valido per tre anni. L’Autorità Giudiziaria ha disposto la regolare esecuzione dell’ordinanza e gli agenti, espletate le formalità di rito, hanno proceduto ad accompagnare il 63enne alla Casa Circondariale di Spoleto dove dovrà scontare una pena di 2 anni e 13 giorni.