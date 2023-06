Sorpresi con lo “shaboo“ In tre denunciati dai carabinieri

Tre uomini di origine filippina, di cui due con precedenti, sono stati denunciati a piede libero ieri pomeriggio dai carabinieri di Città della Pieve e Magione. All’avvicinarsi dei militari nel parcheggio dell’area commerciale di Magione, uno dei tre uomini a bordo ha gettato a terra un involucro di cellophane, contenente 1,13 grammi di Shaboo, una metanfetamina estremamente costosa e dagli effetti molto potenti. La bustina è stata trovata dai militari durante il controllo. Quella rinvenuta è una droga sintetica che si presenta sotto forma di cristalli, priva di odore, che viene prevalentemente fumata. Il costo di un decimo di grammo si aggira intorno ai 4050 euro, e i suoi effetti sono visibili anche dopo l’assunzione di dosi minime. Può causare euforia, annullare la fame e il senso della fatica, nonché portare a comportamenti violenti, ansia, paranoia e confusione. Collateralmente nel corpo dell’assuntore si verificano – come per altre metanfetamine simili – convulsioni, perdita di denti e di capelli, e per alcuni perfino la deformazione del viso.

Durante la perquisizione sono state trovate in tutto quattro bustine con dentro la droga, oltre che cannucce e un accendino modificato per il consumo della sostanza. I tre sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Perugia. Lo stupefacente, il bilancino e gli strumenti per il consumo dello stupefacente sono stati sottoposti a sequestro.