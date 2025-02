Sorprese a rubare dentro casa. Denunciate

PERUGIA - Dodici anni una, quindici l’altra. Le hanno sorprese gli agenti della squadra volante all’uscita di un’abitazione che non era la loro. Nelle borse avevano cacciaviti, attrezzi da lavoro e una lastra di plastica rigida che può essere usata per aprire le serrature di portoni. Recuperati anche cinque euro, ritenuti il frutto del furto per il quale sono state denunciate. Le due giovanissime erano state notate da un residente che le aveva viste introdursi nel giardino del vicino. Il testimone ha quindi allertato il numero unico di emergenza, segnalando l’anomala presenza delle due giovanissime che, secondo quanto ricostruito, sarebbero entrate nell’abitazione dopo aver infranto il vetro di una finestra. Le due ragazzine sono state denunciate al Tribunale per i minorenni con l’accusa di furto aggravato in concorso e affidate ai servizi sociali.