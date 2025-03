Sorpresa dai carabinieri alla guida sotto l’effetto di droga

Pomeriggio di controlli serrati sul territorio umbertidese quello di giovedì scorso da parte dei carabinieri. In particolare l’azione dei militari si è concentrata nella frazione di Pierantonio, nei pressi dell’ingresso alla superstrada E45. Altrio posti di blocco sono stati effettuati nel territorio tifernate. Varie le pattuglie al lavoro, guidate sul posto dal comandate capitano Massimiliano Croce. In totale i militari hanno fermato ed ispezionato 60 veicoli mentre una persona “beccata“ al volante sotto effetto di droghe leggere è stata denunciata. I controlli sono stati estesi anche ad alcuni locali pubblici e nelle aree di scalo ferroviario e nelle zone dove solitamente sostano gli autobus sia a Cittù di Castello che a Umbertide. Prosegue dunque l’attività di contrasto alla criminalità dei carabinieri della Compagnia tifernate, sopratutto contro lo spaccio e i reati predatori. Gli interventi proseguiranno anche nei prossimi giorni in altre zone dell’Altotevere.

Pa.Ip.