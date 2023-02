Sopralluogo al Mercato Coperto I fasci littori non ancora oscurati

I fasci littori del Mercato Coperto per ora restano lì, in bella evidenza, in attesa di conoscere se e come verranno coperti. E’ uno degli aspetti emersi ieri durante il sopralluogo della Commissione cultura all’interno della storica struttura di piazza Matteotti. "L’intervento sui fasci – ha spiegato Marco Eugeni, direttore dei lavori – è stato condotto sotto il controllo della Soprintendenza, visto che l’immobile si trova in un’area vincolata e di pregio storico; anche per ciò che concerne il recupero dei fasci littori il Comune di Perugia, una volta rivenuta la presenza del manufatto durante i lavori, ha seguito le indicazioni della Soprintendenza immediatamente informata del rinvenimento". La commissione nominata ad hoc lo scorso anno stabilì che andavano coperti e sarà il gestore a farlo. Già perché quello che sono stati mostrati ieri ai commissari, sono i lavori conclusi dall’amministrazione comunale, mentre tra qualche settimana ci sarà la scadenza del bando per l’assegnazione della concessione del Mercato coperto che è tornato alla sua versione originale del 1932 con l’aggiunta della nuova e moderna scala mobile in grado di collegare i tre piani. Il progetto tecnico e gestionale, è stato ribadito durante l’incontro, dovrà prevedere la creazione di un punto qualificato in cui, oltre all’attività economica, si innestino elementi culturali di socializzazione e fruibilità pubblica finalizzate alla valorizzazione del territorio (quale sviluppo economico, turistico, culturale del territorio), con esclusione della grande distribuzione organizzata.