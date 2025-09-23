"Sono onorata di essere qui ad Assisi". La comandante Rita Zacchia si presenta

"L’incarico di Comandante di Compagnia credo sia il cuore pulsante dell’essere ufficiale dell’Arma: è un presidio sul territorio, un passaggio fondamentale della nostra carriera". Parla così il Capitano Rita Zacchia, ventinovenne di Sessa Aurunca, in provincia di Caserta, prima donna a ricoprire l’incarico di comandante della Compagnia carabinieri di Assisi. Formatasi alla Scuola militare “Nunziatella“ di Napoli, ammessa poi al 197° Corso “Tenacia“ dell’Accademia militare di Modena, ha avuto accesso al ruolo degli Ufficiali in servizio permanente dell’Arma. Vanta esperienze in Italia e all’estero; come incarico più recente ha guidato il Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia carabinieri di Velletri. Ha conseguito due lauree, in Giurisprudenza e in Scienze politiche e delle Istituzioni europee, un Master di II livello in Criminologia clinica.

Perché ha scelto la carriera nell’Arma?

"Ho forte senso di altruismo e penso che i carabinieri rappresentino un unicum nell’essere vicini alla gente: ci siamo sempre, ovunque, per tutti. Vengo da una famiglia di medici ai quali mi ispiro, ma i carabinieri vanno oltre le settorialità dei medici: noi dell’Arma ci siamo per tutti e ovunque, rappresentare una risposta completa e costante".

Opererà in un territorio variegato, che non è solo Assisi – con il suo ruolo ‘quotidiano’ e internazionale -, che abbraccia comuni diversi e dinamici.

"Assolvere a questo in carico in Umbria e ad Assisi, dove l’Arma è radicata e vista come simbolo di fiducia, rappresenta il coronamento di un sogno nel corso della carriera di un ufficiale. Un incarico pieno, completo, che abbraccia le esigenze della caserma, di militari e cittadini. I riscontri quotidiani ci permettono di comprendere come rappresentiamo un presidio di legalità, che la gente apprezzi la nostra vicinanza, la capacità di ascolto e solidarietà".

Come pensa di assolvere al suo incarico?

"L’ impronta che spero di dare sarà quella di esserci: per i miei militari e per la popolazione, per tutte le esigenze, che siano operative, di polizia, di sicurezza o rappresentanza. Lavorare qui è per me un onore e spero di non deludere le aspettative".

Il capitano Zacchia è stato ha accolto in Comune dal sindaco Valter Stoppini, presente Annalisa Rossi, presidente del Consiglio comunale. Stoppini ha augurato "buon lavoro" alla comandante, esprimendo soddisfazione per il fatto che "per la prima volta una donna sia alla guida della Compagnia dei carabinieri di Assisi".

Maurizio Baglioni