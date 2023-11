’Sono Lillo 2’, riprese a Orvieto per la serie tv: "Città perfetta come ambientazione da fiaba"

Orvieto torna ad ospitare produzioni televisive e cinematografiche. Si tratta di "Sono Lillo 2", la serie tv prodotta da Lucky Red in collaborazione con Prime Video di cui in questa settimana a Orvieto si concluderanno le riprese e si girerà il secondo episodio ."Rispetto alla prima serie – ha detto Lillo Petrolo – la seconda ha un’atmosfera più fantasy e favolistica e Orvieto, con i suoi luoghi affascinanti ed evocativi, è perfetta come ambientazione da fiaba. Il cinema è fatto di immagini, avere questa città come sfondo in questa stagione è importante e guardando la serie si capirà perché: in questi giorni di riprese i cittadini vedranno cose strane per le vie di Orvieto. Le piattaforme ti permettono di far vedere a un pubblico internazionale quanto sono belli posti come Orvieto e quanto è bella l’Italia. Se mi avessero proposto di fare una serie su Posaman – ha scherzato l’attore – avrei rifiutato perché è un supereroe che ha solo sei pose, ogni episodio sarebbe durato venti secondi e sarebbe stata una truffa. Questa invece è una serie che prende in giro la popolarità e alla fine parla della vita e parla di storie".

Nel cast della seconda stagione tante conferme: Pietro Sermonti, Paolo Calabresi, Corrado Guzzanti, Marzo Marzocca, e poi molte guest star ancora top secret. "La prima stagione è stata in qualche modo inaspettata – ha affermato il regista Eros Puglielli –. Ora c’è un inaspettato 2.0, un’ulteriore rivoluzione. Si esplorano gli stessi temi ma in modo ancora più profondo e ci saranno molte sorprese. In questo contesto Orvieto rappresenta il valore aggiunto della magia. Una puntata intera si svolge in questa città dove Lillo arriva per partecipare a una sorta di Comicon in chiave fantasy ed è un episodio cardine della serie dalla quale si sviluppa il cuore della vicenda principale della stagione".

Cla.Lat.