Sono Federico e Roberta i primi a tuffarsi nel 2024

Sono stati Federico e Roberta i primi a tuffarsi nelle acque del Trasimeno nel 2024. Così si è rinnovato il tradizionale evento di buon augurio a Castiglione del Lago con “Mister Trasimeno OK“. L’organizzazione di volontariato “Quelli del 65“ ha proposto infatti per la quarta volta il tuffo ai piedi dell’Albero di Natale sull’acqua. I tuffatori fanno parte della Società Nazionale di Salvamento che opera dal 2020 nel territorio, con oltre 50 volontari, che garantisce il soccorso dei bagnanti e dei naviganti in tutto l’anno e con particolare continuità nei mesi estivi. Il Club Velico Castiglionese ha messo le sue strutture a disposizione dei tuffatori. In tantissimi ieri hanno atteso l’arrivo di Mister Trasimeno e dei suoi “collaboratori“: alle 12 il tuffo, visibile dal lungolago all’altezza dell’Albero di Natale sull’acqua acceso per l’evento. "Quale miglior modo per dare il benvenuto al nuovo anno se non con un bel tuffo nel lago?", dice Marco Cecchetti, Presidente di Eventi Castiglione del Lago.