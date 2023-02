Solidarietà per il popolo ucraino "Mettiamo al bando odio e guerra"

FOLIGNO – Ad un anno dallo scoppio della guerra in Ucraina, Foligno è tornato in piazza per chiedere la pace. Nuova manifestazione in piazza San Domenico (foto) organizzata dalla Casa dei Popoli e da tante altre associazioni, alcune tra i promotori originari e altre tra aderenti. Un anno di guerra alle porte dell’Europa, dunque, ma anche un anno di violenze e repressione in territori come l’Iran, dove chi manifesta rischia di perdere la vita. Interventi si sono susseguiti da ucraini scappati dalla guerra, associazioni e liberi cittadini. Non è mancata la Chiesa. Ieri in piazza San Domenico monsignor Luigi Filippucci: "Siamo il popolo della pace, per fermare l’aggressione violenta e vigliacca. Dobbiamo mostrarci sempre di più europei liberi ed uniti. Anche noi veniamo da un combattimento dove abbiamo lottato per dei valori, per promuovere una cultura di pace, dunque impegniamoci nel mettere al bando parole come odio, razzismo, guerra. Lavoriamo per una politica che si prenda cura delle persone e della loro dignità". Solidarietà anche per i terremotati: gli esponenti della Casa dei popoli hanno rinnovato l’invito a donare indumenti invernali e cibo in scatola anche per gli sfollati di Turchia e Siria. I materiale si raccoglie a Sterpete.