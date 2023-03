Solidarietà dalla Valnerina "Speriamo che i nuovi sfollati siano trattati con più celerità"

di Patrizia Peppoloni

Dalla Valnerina terremotata, dopo le devastanti scosse di 7 anni fa, la prima riflessione, dopo l’ultimo evento sismico con epicentro Umbertide e Pierantonio, è inevitabilmente improntata alla solidarietà. La profonda comprensione per il disagio degli sfollati arriva forte da chi ci è già passato e purtroppo sa di cosa parla. Ma c’è anche la speranza che i tempi, almeno stavolta, possano essere più veloci di quanto avvenuto per la Valnerina, dove la ricostruzione privata si è sbloccata dopo una lunga stasi ma quella degli edifici pubblici, delle chiese, è ancora quasi tutta da fare. "Spero che per gli abitanti dell’Umbertidese – dice Lorenzo Delle Grotti, del Comitato rinascita Norcia, protagonista di tante battaglie – si proceda con una gestione più concreta e rapida rispetto a quello che è stato fatto con noi di Norcia dopo il terrremoto del 2016. Spero che si trovino subito sia l’unità di intenti che le forze giuste e sufficienti per procedere. Molte procedure sono state snellite, per fortuna nella zona di Umbertide la situazione, pur grave, è stata meno estesa della nostra e speriamo che così resti. Ma in ogni caso chi è fuori casa ha diritto di rientrare al più presto, mi auguro che tutto possa scorrere rapidamente, con poche chiacchiere e molti fatti. Anche perchè in questi casi la velocità è fondamentale. Se si allungano troppo i tempi, lo abbiamo visto noi in Valnerina, si facilita anche la fuga dai territori. Ma voglio fare un altro esempio: a sette anni dal terremoto noi abbiamo ancora tutti gli edifici pubblici da ricostruire, sono iniziati i lavori della Basilica di San Benedetto ma le altre ottanta chiese sono ancora tutte da recuperare, per non parlare dell’ospedale, delle scuole che sono ancora nelle sedi provvisorie, della sede dei vigili del fuoco o della caserma dei carabinieri, ma l’elenco potrebbe essere ancora molto lungo. Noi sappiamo bene cosa vuol dire perdere i servizi, vedere la gente che a poco a poco se ne va, i giovani che invece di continuare a stare qui vanno ad abitare in posti più comodi delle nostre bellissime montagne. Chiudo con un esempio: se adesso da noi dovesse tornare un’altra scossa forte non avremmo neanche una palestra propriamente detta per rifugiarci nell’immediato, perchè anche gli impianti sportivi sono da ricostruire. Ci sono i ’palloni’ ma quando c’è stata la neve hanno ceduto..."